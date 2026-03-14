Stasera alle 21:20 su Rai 2 va in onda la prima visione della quindicesima stagione di Delitti in Paradiso, composta da otto episodi. La puntata include anche la scena di un omicidio avvenuto sul tetto. La serie segue le indagini di un team di detective che si confronta con vari casi criminali in un contesto esotico.

Questa sera, venerdì 13 marzo alle 21:20 su Rai 2, prende il via la prima visione assoluta della quindicesima stagione di Delitti in Paradiso. La narrazione si concentra sulla squadra di polizia dell’isola immaginaria di Saint Marie, guidata dal detective capo Mervin Wilson, che deve risolvere nuovi omicidi in un contesto apparentemente pacifico ma segnato da corruzione sistemica. Il primo episodio introduce un caso di morte sospetta legato all’edificio del Governo, mentre lo -off Oltre il Paradiso propone una seconda stagione incentrata su indagini domestiche e questioni familiari. La trama si apre con il ritorno del Commissario Patterson sull’isola, dove viene subito coinvolto in un evento tragico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Delitti in Paradiso 15: 8 episodi e un omicidio sul tetto

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