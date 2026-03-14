Del Piave ex marito di Enrica Bonaccorti | A Mediaset programma stressante per lei fu difficile

Arnaldo Del Piave, ex marito di Enrica Bonaccorti, ha raccontato che il periodo trascorso a Mediaset fu particolarmente difficile per lei a causa dello stress legato al programma. Ricorda che fu lui a essere al suo fianco durante gli anni in cui la conduttrice passò dalla Rai a Mediaset, fino alla sua scomparsa avvenuta il 12 marzo 2026 a 76 anni.

Arnaldo Del Piave ricorda la ex moglie Enrica Bonaccorti, scomparsa il 12 marzo 2026 a 76 anni. Fu lui a starle accanto negli anni che segnarono il suo passaggio da Rai a Mediaset. “Un momento difficile”, ricorda oggi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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