Decine di raid Nembro nella morsa del ladro con lo zainetto giallo

Da ecodibergamo.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Nembro, negli ultimi trenta giorni, sono stati segnalati circa una decina di raid da parte di un ladro con uno zainetto giallo. Gli episodi riguardano principalmente furti ai danni di oratori e locali, con alcuni obiettivi colpiti più di una volta. Anche Pradalunga è stata interessata da alcuni di questi furti. La situazione ha portato le forze dell'ordine a intervenire nella zona.

IL CASO. Una trentina i furti nell’ultimo mese. Colpi anche a Pradalunga. Dagli oratori ai locali, alcuni «visitati» più di una volta. I derubati: «Più danni che altro». Indagano i carabinieri. C’è amarezza, e a tratti un senso di impotenza di fronte ai continui episodi di furti, per lo più notturni, che in alcuni casi si ripetono e si sono ripetuti anche due, tre o quattro volte. Spesso messi a segno o tentati dallo stesso uomo, la cui identità per ora è un «giallo», lo stesso colore dello zaino che si porta in spalla. A Pradalunga, ma soprattutto a Nembro, da un mese a questa parte oratori, chiese, sedi di associazioni e cooperative, ma anche ristoranti e pizzerie sono al centro di una raffica di incursioni. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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