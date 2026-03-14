De Pascale e l’addio di ItaliaMeteo | Una crepa temo sia solo l’inizio

Il responsabile di ItaliaMeteo ha annunciato le proprie dimissioni, definendo la situazione come una crepa che potrebbe rappresentare solo l’inizio di problemi più ampi. In una dichiarazione, ha sottolineato che è inaccettabile che una risorsa considerata strategica a livello nazionale debba essere concentrata esclusivamente a Roma. La notizia ha suscitato attenzione nel settore, lasciando aperti molti interrogativi sul futuro dell’agenzia.

Bologna, 14 marzo 2026 – “?????? È semplicemente inaccettabile che quello che viene considerato strategico dal punto di vista nazionale debba per forza stare a Roma. E la vicenda del trasloco di ItaliaMeteo apre le porte ad altri possibili scenari non certo confortanti per Bologna e l’Emilia-Romagna”. Michele de Pascale, presidente della Regione, è stato tra i primi, insieme con il sindaco di Bologna Matteo Lepore, a sollevare il caso del trasferimento nella Capitale dell’agenzia per il meteo. Anzi, rivendica lui, “già alla nomina di Ciciliano come commissario avevo evidenziato che si trattava di una scelta incoerente con la finalità di un ente di ricerca come ItaliaMeteo”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - De Pascale e l’addio di ItaliaMeteo: “Una crepa, temo sia solo l’inizio” Articoli correlati De Pascale su ItaliaMeteo: “Non ci arrendiamo. Governo pensi a una doppia sede, Roma e Bologna”Bologna, 9 marzo 2026 – Il trasferimento dell'agenzia ItaliaMeteo dal Tecnopolo di Bologna a Roma, su decisione del Governo, è diventato un grande... ItaliaMeteo: De Pascale chiede doppia sede per salvareIl presidente dell’Emilia-Romagna Michele de Pascale ha lanciato un appello diretto al Governo centrale per bloccare lo smantellamento della sede... Tutto quello che riguarda De Pascale e l'addio di ItaliaMeteo Una... Discussioni sull' argomento De Pascale e l’addio di ItaliaMeteo: Una crepa, temo sia solo l’inizio; Agenzia ItaliaMeteo, addio a Bologna: Meloni firma il trasloco a Roma; Torna la rassegna musicale Romagna in fiore, de Pascale Esempio virtuoso di cultura e coesione; Addio a Domenico Caliendo, persone in piazza con palloncini bianchi. De Pascale apre ai Cpr in Emilia-Romagna e spacca il Pd. Schlein da Roma osservaFebbraio rovente per il Pd in Emilia-Romagna. In parallelo all’imminente uscita dal partito dell’eurodeputata Elisabetta Gualmini c’è un’altra querelle che rischia di incendiare i rapporti sul ... ilfoglio.it La puntata completa nei commenti. Nel 5° episodio di Money Talks Francesca Pascale racconta la sua esperienza accanto a Silvio Berlusconi, tra gelosia e consapevolezza. Essere gelosissima ma anche permissiva, spiega, significa accettare la storia di un - facebook.com facebook Felice De Pascale, Direttore Public Sector di SMI Group, prima di lasciare spazio all’approfondimento tecnico ha sottolineato come " @watchguarditaly è un partner di riferimento dal puto di vista tecnologico sulle tematiche della cybersecurity, sul monitoraggio x.com