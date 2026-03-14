Umberto De Gregorio, presidente di Eav, ha annunciato sui social di essere stato assolto dopo otto anni di procedimento legale legato a un infortunio sul lavoro avvenuto in una delle sedi della società. Dopo questo lungo percorso giudiziario, De Gregorio ha commentato che la giustizia è fatta. La vicenda riguarda un episodio accaduto durante l’attività lavorativa presso la società di cui è alla guida.

Umberto De Gregorio, presidente Eav, ha commentato sui social l'assoluzione dopo otto anni per un caso di infortunio sul lavoro in una delle sedi della società di cui è presidente. “Ci sono voluti otto anni, ma la giustizia fa sempre il suo corso ed alla fine giustizia è fatta. Anche il PM alla fine ha chiesto l’assoluzione. Ma intanto io mi sono dovuto fare un processo. Si poteva evitare? A mio avviso si. Ma soprattutto si può fare prima. Ma qui la colpa non è certo dei magistrati ma del sistema giustizia che è ancora ingolfato e farraginoso. Vale però la pena raccontare la storia. Perché si deve capire in quali vicende ci si viene a trovare quando si ricoprono certi ruoli. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Articoli correlati

Eav, Fico prepara la rivoluzione. De Gregorio: "Resto a disposizione"Il presidente della Regione commenta gli ultimi disagi della Circumvesuviana, ma non indica tempi per un cambio ai vertici dell'azienda regionale.

Fico incontra De Gregorio (Eav): “Trasporto pubblico efficiente una priorità”Tempo di lettura: < 1 minuto Il Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha ricevuto a Palazzo Santa Lucia il presidente dell’Ente Autonomo...

Aggiornamenti e notizie su De Gregorio Eav Assolto dopo 8 anni...

Argomenti discussi: De Gregorio (Eav): Assolto dopo 8 anni. Giustizia è fatta.

De Gregorio (Eav): Assolto dopo 8 anni. Giustizia è fattaUmberto De Gregorio, presidente Eav, ha commentato sui social l'assoluzione dopo otto anni per un caso di infortunio sul lavoro in una delle sedi della società di cui è presidente. Ci sono voluti ott ... napolitoday.it

Eav, stipendi più alti a due funzionari: braccio di ferro tra azienda e sindacatiIl 10% in più dello stipendio. Qualche migliaio di euro all’anno. Un aumento riconosciuto a due quadri aziendali e contestato non tanto nella sua astratta legittimità, ... ilmattino.it