De Akker | quattro sfide infinite Oggi a Roma poi la Conference

Oggi a Roma, la squadra di De Akker si prepara a scendere in vasca alle 16 nella piscina comunale di Monterotondo per affrontare la Vis Nova, squadra di casa. La partita si inserisce nel calendario della squadra, che successivamente parteciperà a una conference. L'incontro rappresenta uno dei momenti chiave della stagione in corso.

Appuntamento in trasferta per la De Akker che alle 16 scende in vasca nella piscina comunale di Monterotondo per affrontare la Vis Nova padrona di casa. Dopo gli applausi ricevuti mercoledì sera al PalaDozza prima di Fortitudo-Cento, la formazione di Federico Mistrangelo è attesa da un confronto molto importante. Vincere a Roma vorrebbe dire consolidare la posizione playoff e visti gli altri incontri in programma scalare qualche posizione in classifica. "La nostra concentrazione deve andare ai prossimi impegni da affrontare uno alla volta – sottolinea coach Federico Mistrangelo – con Roma cercheremo di riprendere le forze per tre partite una dietro l’altra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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