Durante la decima edizione del Festival della cultura della libertà, che si tiene al PalabancaEventi di Piacenza, si discute del recente aumento dei dazi statunitensi sulla pasta italiana, che hanno raggiunto il 91%. La manifestazione si concentra sul legame tra Europa e Stati Uniti, offrendo un'occasione per analizzare questa decisione commerciale. L'evento coinvolge diversi relatori e pubblico interessato alla tematica commerciale internazionale.

La decima edizione del Festival della cultura della libertà si svolge a Piacenza, al PalabancaEventi di via Mazzini, affrontando il rapporto tra Europa e Stati Uniti. Relatori come Pierluigi Magnaschi e Daniele Capezzone analizzano l’impatto delle politiche doganali americane sull’economia globale. Il dibattito si concentra su come i dazi abbiano destabilizzato i mercati, con un specifico sulla pasta italiana e sul trattamento riservato alla Federal Reserve. I relatori evidenziano come la leadership manifatturiera europea contrasti con la supremazia tecnologica e finanziaria degli Stati Uniti. La discussione tocca anche il tema della libertà di parola e della solidarietà occidentale in un contesto di crisi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dazi USA: shock al 91% per la pasta italiana

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