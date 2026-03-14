Daniela uccisa a coltellate dall' ex | l' autopsia per sciogliere tutti i dubbi

Lunedì si è svolta l’autopsia sul corpo di Daniela Zinnanti, uccisa il 9 marzo dall’ex compagno Santino Bonfiglio. La procedura, richiesta dalle autorità, ha l’obiettivo di chiarire le cause della morte e fornire elementi utili alle indagini. La donna è stata colpita con un coltello, e ora si attende il risultato dell’esame per fare luce sulle circostanze del tragico episodio.

Oggi gli accertamenti del medico legale sul corpo della 50enne. Poteva essere salvata? Daniela Zinnanti poteva essere salvata? È questa la domanda principale che affolla la mente di amici e parenti della donna uccisa lo scorso 9 marzo dall'ex compagno Santino Bonfiglio. La risposta potrebbe arrivare già oggi con i primi riscontri dall'autopsia sul corpo della donna. Ad eseguirla il medico legale Alessio Asmundo su incarico della Procura. All'esame prenderanno parte anche i consulenti nominati dalla difesa dell'indagato e dalla famiglia della vittima. Si tratta rispettivamente di Daniele Sapienza e Nino Biondí. L'autopsia permetterà di capire come e soprattutto quando è morta la 50enne il cui cadavere è stato scoperto dalla figlia soltanto il giorno successivo al delitto. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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Sono Daniela Zinnanti e un bruto mi ha fatto diventare una notizia. Ma io non volevo diventare una notizia. Volevo solo vivere. Respirare la mia casa. Sentire la voce dei miei figli e dei miei nipoti. Continuare le piccole cose di ogni giorno. Avevo chiesto aiuto. - facebook.com facebook