Dalle zuppe Campbell a Marylin Narrazioni urbane e attualità

L’autore osserva alcune opere di Warhol, tra serigrafie e dipinti, che gli ricordano affreschi ravennati con figure frontali e isocefali. La scena descrive un’immagine di fronte a una rappresentazione artistica, evocando l’impressione di un affresco antico reinterpretato in chiave moderna. La narrazione si concentra sulla percezione visiva delle immagini e sui dettagli delle opere.

"Ho davanti agli occhi le serigrafie ed alcuni dipinti di Warhol. L’impressione è di essere di fronte a un affresco ravennate rappresentante figure isocefale, tutte, s’intende, frontali. Iterate al punto da perdere la propria identità e di essere riconoscibili, come i gemelli, dal colore del loro vestito. L’abside della cattedrale che Warhol costruisce e poi getta al vento disperdendola nei tanti ritagli delle figure isocefale e iterate, è in effetti bizantina (.). È la qualità di vita americana che sembrerebbe l’equivalente della sacralità autoritaria della pittura ufficiale cristiana delle origini: fornire cioè il modello metafisico di ogni possibile figura vivente". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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