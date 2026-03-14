Dalle sostanze stupefacenti ai gravi abusi | via dal Paese tre stranieri ritenuti pericolosi

Tre cittadini stranieri considerati pericolosi sono stati espulsi dal Paese dalla Polizia di Stato, che ha intensificato i controlli sull’immigrazione irregolare e sulla sicurezza urbana. Le operazioni hanno coinvolto persone sospettate di aver commesso gravi abusi e di essere coinvolte in traffici di sostanze stupefacenti. Le autorità hanno portato a termine i procedimenti con l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica.

Droga, abusi e maltrattamenti: il Questore dispone l'allontanamento immediato. Uno dei soggetti rintracciato non appena uscito dal carcere Giro di vite della Polizia di Stato sul fronte dell'immigrazione irregolare e della sicurezza urbana. Negli ultimi giorni, gli agenti dell'Ufficio Immigrazione hanno dato esecuzione a tre provvedimenti di espulsione nei confronti di altrettanti cittadini stranieri, ritenuti soggetti socialmente pericolosi a causa dei loro trascorsi giudiziari. Per tutti e tre è scattato l'accompagnamento immediato alla frontiera aerea, con il divieto di rientrare in Italia e nell'area Schengen per i prossimi cinque anni. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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