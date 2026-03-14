Dalla terra arsa della Puglia alle baraccopoli di Nairobi | la sfida dei guerrieri della Permacultura

SAN PIETRO VERNOTICO – C’è chi la terra la sfrutta fino a renderla polvere e chi, come Francesco De Luca e Gioele Sabetta, bisbiglia alle radici per restituire la vita. Uno è un permacultore (progettista di ecosistemi sostenibili e resilienti) di 25 anni, l'altro un apicoltore di 29. Nella vita, giardiniere e tatuatore ma con la passione per la terra. Due giovani sampietrani che, partiti con nient’altro in mano se non una visione, hanno compiuto un piccolo miracolo agricolo: trasformare un terreno arido di 4mila metri, figlio della monocoltura, in un’oasi rigogliosa. In tre anni, un suolo di proprietà del nonno di uno sito in contrada Fauso, privo di microrganismi e soffocato da anni di chimica e arature selvagge, è diventato un terreno rigoglioso con 500 alberi di ogni genere. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Articoli correlati

“Guerrieri – La regola dell’equilibrio”, intervista ad Alessandro Gassmann: “Interpretare un avvocato è stata una sfida complessa, mi sono affidato alle mie debolezze. In Italia confusione mediatica attorno al tema della giustizia”Dal 9 marzo Alessandro Gassmann guida il cast di “Guerrieri – La regola dell’equilibrio”, nuova fiction ispirata ai romanzi di Gianrico Carofiglio.

Altri aggiornamenti su Dalla terra arsa della Puglia alle...

Il fascino dell'UTMB approda in Puglia: 5 distanze tra le bellezze della Terra delle GravineChi non conosce UTMB? Il marchio ormai iconico dell'ultra trail, che rappresenta il sogno e le ambizione dei runner più esperti, allarga la sua proposta e approda del sud Italia con una gara che sia ... gazzetta.it

Puglia by UTMB, buona la prima nella Terra delle GravineDue giorni di intensa passione sportiva per la prima edizione di Puglia by UTMB Terra delle Gravine e il suo ingresso immediato nel multiforme calendario di UTMB World Series, il circuito ... sportmediaset.mediaset.it