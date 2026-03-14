Dalla strada all’indoor | come è cambiato il mercato della prostituzione a Bologna
Il mercato della prostituzione a Bologna ha subito un mutamento, passando dalla presenza lungo le strade a forme più nascoste all’interno di ambienti chiusi. Prima si immaginava principalmente donne e ragazze che aspettavano i clienti sui marciapiedi, ma oggi si osservano anche pratiche che avvengono in spazi controllati. Questa trasformazione coinvolge diversi attori e modalità operative.
Quando si parla di prostituzione spesso l’immaginario comune è quello della donna o della ragazza lungo la strada che aspetta i clienti al lato del marciapiede. Quello, per intenderci, descritto e raccontato da film come taxi driver o pretty woman. E se si pensa a chi svolge questo mestiere, la. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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