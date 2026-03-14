Dalla strada all’indoor | come è cambiato il mercato della prostituzione a Bologna

Il mercato della prostituzione a Bologna ha subito un mutamento, passando dalla presenza lungo le strade a forme più nascoste all’interno di ambienti chiusi. Prima si immaginava principalmente donne e ragazze che aspettavano i clienti sui marciapiedi, ma oggi si osservano anche pratiche che avvengono in spazi controllati. Questa trasformazione coinvolge diversi attori e modalità operative.