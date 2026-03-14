Sei anni dopo il lockdown sanitario, il panorama della comunicazione pubblica è cambiato profondamente. La pandemia ha segnato un punto di svolta, modificando le modalità con cui i leader si rapportano con il pubblico, mentre nel frattempo Instagram ha conquistato un ruolo predominante come piattaforma di diffusione di contenuti. La trasformazione ha coinvolto sia le strategie di comunicazione sia i mezzi utilizzati per raggiungere le persone.

Sono passati sei anni da quando il mondo ha conosciuto il lockdown sanitario, un evento che ha trasformato radicalmente il modo in cui i leader politici comunicano con i cittadini. Il confronto tra la settimana del 9 al 13 marzo 2020 e quella identica del 2026 rivela un ribaltamento totale delle gerarchie digitali e un mutamento profondo dell’ecosistema dei social media. Mentre nel 2020 Facebook e Twitter erano i regni assoluti della comunicazione politica, oggi è Instagram a detenere la centralità, mentre le piattaforme storiche hanno perso gran parte del loro potere di coinvolgimento. La trasformazione non riguarda solo la piattaforma preferita, ma anche la quantità di interazioni e la frequenza dei post pubblicati dai principali esponenti politici italiani. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dalla pandemia al dominio di Instagram: il crollo

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