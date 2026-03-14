Negli sport americani come football, baseball, hockey e basket, la tecnologia viene utilizzata per assistere gli arbitri nelle decisioni. Il sistema VAR si rivela efficace nelle chiamate, anche se a volte il pallone arriva in ritardo rispetto all'intervento. La presenza di tecnologie avanzate ha modificato il ruolo degli arbitri, rendendo più precise le decisioni senza eliminare il contatto umano.

Il classico cornuto di un tempo, oggi, non lo è più. L’arbitro, che nella storia del calcio si è preso insulti d’ogni tipo, colpevole senza nemmeno bisogno di supplementi di indagine – perché sbagliare è umano ma dare la colpa a un altro ancora di più – e causa di tutti i mali di chi non vince, è stato scavalcato dal Var. Commissariato da chi sta al video a Lissone, incastrato da regole di ingaggio senza senso (il caso Kalulu-Bastoni è stato il più eclatante in tempi recenti), da attaccanti che cercano il tocco e si rotolano per terra al primo sfioramento, da fuorigioco definiti geografici per quanto sono infinitesimali e da casi sui quali l’oggettività non esiste, l’arbitro di campo oggi non è nemmeno più nell’occhio del ciclone. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Dal football americano al baseball, dall’hockey al basket: così la tecnologia aiuta gli arbitri senza dubbi e polemiche. Var efficace a chiamata. Il pallone è in ritardo

Articoli correlati

Allegri sugli arbitri: «Il VAR ci aiuta molto, ma le polemiche ci saranno sempre. C’è un episodio che mi ha fatto ridere»Tonali Juve, il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa, è un ex bianconero Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara...

Milan-Parma, polemiche e arbitri. Pairetto e i suggerimenti a Piccinini: non è così che va usato il VARIl Milan ha perso contro il Parma con un gol che ha fatto tantissimo discutere nel post partita e anche nei giorni dopo la gara di San Siro.

Contenuti e approfondimenti su Dal football americano al baseball...

Temi più discussi: Dal football americano al baseball, dall’hockey al basket: così la tecnologia aiuta gli arbitri senza dubbi e polemiche. Var efficace a chiamata. Il pallone è in ritardo; Sassuolo beffato nel finale: le parole di Grosso e Idzes Streaming | DAZN IT; Il gol convalidato a Pavlovic, il giallo di Calhanoglu e le nuove regole VAR Open VAR; I tocchi di mano di Ricci e Malinovskyi e Lecce-Cremonese Open VAR.

Dal football americano al gelato, la storia di Manny's a Prati: Ecco la nostra squadra vincenteEx cuoco e pasticcere, ex giocatore di football americano e, dal 2019, titolare della gelateria Manny's in zona Prati, precisamente in via Andrea Doria. E' singolare la storia di Manuel Pallini, la ... romatoday.it

Tecniche di localizzazione, dal football americano al manufacturingPer passare dai campi di football al manufacturing il passo è molto più breve di quanto si possa pensare. Zebra Technologies, infatti, è il fornitore della tecnologia di tracciamento sul campo da ... 01net.it

#Manna: " #Napoli, il futuro è con #Conte e #McTominay". Poi le critiche al Var e parla del riscatto di #Hojlund x.com

#BolognaRoma, l'arbitro #Jablonski scontenta tutti: in #SerieA il #Var sarebbe intervenuto sul gol di #Pellegrini, ma i felsinei sarebbero rimasti subito in 10... - facebook.com facebook