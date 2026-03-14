Dal Canada a Villanova per il concittadino morto in guerra | 40 studenti in visita alla tomba del soldato Adair

Venerdì 20 marzo, a Villanova di Bagnacavallo, arriveranno 40 studenti provenienti dal Canada. L’obiettivo del loro viaggio è visitare la tomba del soldato Adair, un concittadino morto durante la Seconda guerra mondiale. Il gruppo si recherà nel cimitero locale per rendere omaggio e ricordare la figura del soldato. L’evento coinvolge studenti di diversa provenienza e si svolgerà in un’atmosfera di rispetto e memoria.

Venerdì 20 marzo Villanova di Bagnacavallo accoglierà un gruppo di studenti provenienti dal Canada per un momento di memoria e incontro legato alla storia della Seconda guerra mondiale. Una delegazione della Strathroy High School dell’Ontario, composta da 27 studentesse, 12 studenti, 7 insegnanti e alcuni accompagnatori, arriverà in paese per rendere omaggio alla tomba del soldato canadese Kenneth Alexander Adair, loro concittadino, caduto in combattimento il 20 dicembre 1944 e sepolto nel Cimitero di Guerra canadese di Villanova. La visita rappresenta un’occasione significativa di incontro tra giovani di due Paesi uniti da una pagina di storia comune. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Articoli correlati L’incredibile storia del soldato ucraino morto che telefona alla madre (dopo il funerale)Roma, 7 febbraio 2026 – Lo avevano sepolto in un cimitero dell'Ucraina occidentale, la sua foto era esposta anche in una mostra dedicata ai caduti in... Riccione, visita internazionale alla scuola di viale Boito: dal Canada nuove prospettive di scambioVisita di respiro internazionale per la scuola di viale Boito a Riccione, che nei giorni scorsi ha accolto la dirigente scolastica canadese Nadia...