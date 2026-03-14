Dai docenti precari 3.200 cause per il bonus negato uffici ingolfati e sprechi | Disfunzioni da sanare

Nel 2025, circa 2.360 insegnanti precari hanno presentato ricorsi per ottenere un bonus di 500 euro che loro non hanno ricevuto. Gli uffici giudiziari che si occupano di queste pratiche si trovano già sotto pressione, con molte cause ancora da elaborare. Si parla di disfunzioni e sprechi che richiedono interventi concreti per migliorare la gestione delle pratiche.

Milano – Nel 2025 una pioggia di ricorsi, per l’esattezza 2360, legati alla mancata assegnazione del bonus di 500 euro agli insegnanti precari. E “nei primi mesi del 2026 la tendenza non accenna a diminuire”. Ricorsi che ingolfano la giustizia amministrativa e fanno lievitare le spese legali, su un tema all’apparenza minore ma che riguarda una platea di migliaia di insegnanti. L’effetto è un aumento del 50% dei ricorsi che il Tar della Lombardia ha dovuto gestire rispetto al 2024, passati da 3400 a 5278, di cui come detto 2360 riguardano la “carta del docente“. Si tratta della richiesta, rivolta al Tar, di eseguire numerosissime sentenze del... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dai docenti precari 3.200 cause per il bonus negato, uffici ingolfati e sprechi: “Disfunzioni da sanare” Articoli correlati Ai docenti precari spetta la giusta retribuzione professionale dei docenti, illegittimo discriminarli. Di cosa si tratta. SentenzaUn docente precario, con contratti a tempo determinato rilevava di non aveva ricevuto la retribuzione professionale docenti giusta tabella allegata... Risarcimenti per i docenti precari: possibili da 4 a 24 mensilità. Pillole di Question TimeNel question time del 19 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite l’avvocato Walter Miceli (Anief), è stata... Una selezione di notizie su Dai docenti precari 3 200 cause per il... Discussioni sull' argomento Dai docenti precari 3.200 cause per il bonus negato, uffici ingolfati e sprechi: Disfunzioni da sanare; Disturbi alimentari, allarme SINPIA: oltre 3 milioni di casi in Italia. Esordio precoce a 8 anni e boom del 35% dopo la pandemia. Carta docente ai precari, negarla collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione: l’ha detto il Consiglio di Stato e i tribunali lo ...Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ancora una volta sulla card del docente il giudice del lavoro ci dà piena ragione: vinciamo l’ennesimo ricorso includendo nella sentenza il pare ... orizzontescuola.it Docenti precari, una situazione esplosiva: è il momento di dire bastaMentre Valditara presenta con toni trionfalistici i progetti di intelligenza artificiale che partiranno in alcuni regioni, e che nel lungo termine potrebbero mutare il volto della scuola italiana, i ... ilfattoquotidiano.it I disturbi da movimento ripetitivo vengono spesso attribuiti al gesto in sé. Ma non è la ripetizione a creare il problema.. è il modo, il carico e il recupero con cui quel gesto viene eseguito nel tempo. In questo articolo si analizzano i disturbi da movimento ripetitiv - facebook.com facebook