Dagli appostamenti sotto casa alla violenza sessuale | era diventato il suo incubo

Dalla polizia giudiziaria altoatesina emerge che un uomo di 47 anni è stato arrestato e portato in carcere dopo aver compiuto appostamenti sotto casa e aver commesso episodi di violenza sessuale. Le persecuzioni si sono estese sia nella sfera privata che in quella lavorativa, causando un grave disagio alla vittima. Le indagini hanno portato all’arresto dell’uomo nelle ultime ore.

L'intervento della polizia ha portato all'arresto di un uomo che stava perseguitando la donna con cui aveva una frequentazione Nel mirino dell’uomo una donna di Merano, con cui aveva una frequentazione divenuta, però, un rapporto tossico a tutti gli effetti. Dopo la denuncia della donna sono scattate le indagini che hanno fatto emergere appostamenti sotto casa e sul luogo di lavoro da parte dell’uomo, comportamenti violenti sia fisici che psicologici, così come episodi di violenza sessuale che si sono perpetrati negli ultimi mesi nella zona di Merano e nel Burgraviato. Da qui la decisione dell’arresto dell’uomo, volto già noto alle forze dell’ordine, che ora si trova dietro le sbarre del carcere di Bolzano. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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