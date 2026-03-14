Da Vettel a Verstappen ecco i più giovani poleman della storia | Kimi davanti a tutti!

Kimi Räikkönen ha stabilito un nuovo record diventando il più giovane pilota a conquistare la pole position nella storia della Formula 1. Con questa prestazione, il pilota italiano ha superato altri campioni come Vettel e Verstappen, entrando così nella storia del Circus. La sua performance ha attirato l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori, segnando un momento importante per il campionato di quest’anno.

La pole di Andrea Kimi Antonelli in Cina non gli permetterà solamente di scattare davanti a tutti nel Gran Premio. C’è un valore storico dietro il miglior tempo, siglato con la Mercedes fermando il cronometro in 1'32"064. Infatti l’italiano è il più giovane poleman nella storia della F1 grazie ai suoi 19 anni, 6 mesi e 18 giorni. Un risultato incredibile per Kimi, che ha iniziato da poco la sua seconda stagione nel Circus. Antonelli precede alcuni mostri sacri del Circus, come Fernando Alonso e Max Verstappen. Ecco chi sono i piloti che, insieme ad Andrea, compongono l’attuale top 5 dei più giovani poleman. La pole di Antonelli in Cina infrange un record che durava dal GP d’Italia 2008 e apparteneva a Sebastian Vettel, detentore del miglior giro all’età di 21 anni, 2 mesi e 11 giorni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Da Vettel a Verstappen, ecco i più giovani poleman della storia: Kimi davanti a tutti! Articoli correlati Non solo Kimi: da Vettel a Verstappen, ecco i più giovani poleman della storiaLa pole di Andrea Kimi Antonelli in Cina non gli permetterà solamente di scattare davanti a tutti nel Gran Premio. Gp della Cina, Kimi Antonelli nella storia: è lui il più giovane poleman di sempre. "Vorrei portare l'Italia sul gradino più alto del podio"Sarà infatti il portacolori della Mercedes a scattare davanti a tutti nel Gran Premio della Cina, seconda prova del mondiale di F1 C’è un nuovo nome... Una selezione di notizie su Da Vettel a Verstappen ecco i più... Temi più discussi: Pagina 3 | Formula 1, presentazione Gp Australia; Arrivabene: Da Vlahovic all'addio di Dybala, sono orgoglioso del mio mercato alla Juve. Un sogno? Donnarumma; Ventuno campioni F1 firmano il casco di Jackie Stewart; Mekies, talento e visione. Dalla Ferrari alla Red Bull. Super motore fatto in casa. Da Vettel a Verstappen, ecco i più giovani poleman della storia: Kimi davanti a tutti!L’italiano entra nella storia del Circus diventano il più giovane a firmare la pole. Il risultato cambia la classifica: ecco chi lo segue ... msn.com 100 vittorie Red Bull: le 10 gare top firmate da Vettel, Verstappen e... due sorpreseAnche la Red Bull entra nel club ristretto dei team vincitori di almeno 100 GP in F1. Un traguardo raggiunto al termine della gara in Canada, a Montreal, grazie a Max Verstappen. Giusto per rendere un ... gazzetta.it 19 anni, 6 mesi e 17 giorni: Andrea Kimi Antonelli diventa il più giovane di sempre nella storia della Formula 1 a conquistare una pole-position. Il pilota italiano ci è riuscito in Cina, battendo così il precedente primato di Sebastian Vettel: nel 2008 il tedesco rius - facebook.com facebook