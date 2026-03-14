Da servizi a commerciale L’ex Confrutta in vendita valutata 340mila euro

L’ex Confrutta di viale Cairo è stata messa in vendita con una valutazione di 340 mila euro. La stima è stata effettuata da un ingegnere e include sia l’immobile che l’area circostante. La proprietà, che un tempo aveva funzioni di servizi, ora viene proposta come spazio commerciale. La perizia tecnica è stata firmata di recente e riporta i dettagli sulla valutazione complessiva.

C’è un valore per l’ex Confrutta di viale Cairo. Secondo la recente perizia tecnica firmata dall’ingegner Davide Curti, la stima dei beni, comprensivi dell’immobile, dell’area di pertinenza di 1.710 metri quadrati e di un altro pezzo di terreno di 567 è di 338mila euro. Il lotto principale comprende il fabbricato edificato a fine anni ’80, oggi in stato di semiabbandono, utilizzato come deposito mezzi della Protezione civile. La perizia ha evidenziato l’usura del tempo e i danni dei vandali ai serramenti, gli impianti non a norma e la presenza di amianto. Il Comune dunque ha mosso i primi passi concreti per la valorizzazione del patrimonio immobiliare, che punta a dismettere per favorire la rigenerazione urbana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Da servizi a commerciale. L’ex Confrutta in vendita valutata 340mila euro Articoli correlati Arredo urbano, l’anno del restyling. Sul piatto 340mila euro per la cittàVOLTERRA Il decoro urbano di Volterra si appresta a ricevere un impulso significativo attraverso un piano di investimenti che supera i 340. Oneri, si rateizzano senza interessi. Il Comune ha perso 340mila euroOneri d’urbanizzazione, a Carmignano è possibile rateizzare il conguaglio degli oneri conteggiati senza l’adeguamento percentuale annuale Istat.