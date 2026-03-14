Da Servillo a Placido tutti i big del Premio La Mia Terra sul palco del Teatro Giordano

Il 21 e 22 marzo il Teatro Umberto Giordano di Foggia ospita la nuova edizione del Premio LaMiaTerra – Note per salvaguardare il pianeta, una rassegna dedicata alla musica e ai temi ambientali. Sul palco si esibiscono artisti come Servillo e Placido, che portano le loro performance in questa manifestazione. La kermesse coinvolge vari big del panorama musicale italiano.

"Notte prima degli esami 3.0" e la gioventù dell'intelligenza artificiale, del poliamore e del nichilismo Il 21 e 22 marzo il Teatro Umberto Giordano di Foggia ospita la nuova edizione del Premio LaMiaTerra – Note per salvaguardare il pianeta, rassegna dedicata alla musica e ai temi ambientali. Due serate di concerti, narrazione e incontri che uniscono canzone d’autore e impegno civile. La giornata di domenica 22 marzo rappresenta il momento più narrativo del Premio LaMiaTerra. Il Teatro Umberto Giordano di Foggia ospiterà, infatti. alle 19 (ingresso dalle 18,30) La Canzone Storica – Spettacolo di Narrazione, una serata - condotta da... 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Articoli correlati Chi è stata la più bella sul palco del teatro Ariston per la finalissima di Sanremo 2026? Scopri i look più belli e tutti i segreti del dietro le quinteUltima serata all’insegna della bellezza per la 76esima edizione del Festival di Sanremo. Le Streghe da Marciapiede sul palco del teatro di BustoStasera al Teatro Sociale Delia Cajelli di Busto Arsizio arriva la black comedy “Streghe da Marciapiede“ su testo di Francesco Silvestri (scomparso...