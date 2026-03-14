Da Riolo il giustiziere dei velox | Non voglio compensi mi diverte

Da Riolo, un uomo si è autotassato per eliminare le multe autovelox, dichiarando di farlo senza cercare compensi perché gli dà piacere. È conosciuto come il “giustiziere dei velox” e si dedica a distruggere le multe, non i pali degli autovelox, come invece fa un altro noto personaggio. La sua attività ha attirato l’attenzione nella zona, suscitando curiosità tra i residenti.

Non c’è solo Fleximan, il terrore degli autovelox con il flessibile in mano. In Romagna c’è anche il “giustiziere dei velox”: non taglia pali, ma annienta verbali. Si chiama Mauro Fraschetti, vive a Riolo Terme e da vent’anni impugna multe con carta bollata e codici alla mano. "Prima lo facevo per me, ero un funzionario commerciale e per lavoro incappavo spesso nei controlli. Poi, negli ultimi due anni, ho iniziato ad aiutare chi me lo chiede". Il suo curriculum è da collezionista: 42 ricorsi negli ultimi due anni, una dozzina di udienze già fissate fino al 2027. "Il grosso del lavoro? Il velox di Castel Bolognese sulla provinciale per Riolo. Ha fatto strage nella valle". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Da Riolo il giustiziere dei velox: "Non voglio compensi, mi diverte" Articoli correlati Cody Rhodes:”Essere nel ruolo di babyface mi diverte, non voglio cambiare”.Cody Rhodes, da quando indossa le vesti dell’American Nightmare, è sempre rimasto babyface. WWE: Solo Sikoa diverte e si diverte con il pubblico nel post-show di SmackDownSolo Sikoa è bravissimo a farsi odiare dai fan, ma ogni tanto gli piace anche divertirsi.