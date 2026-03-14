Da Ranucci ad Al Bano da Vaia a monsignor Paglia | a Roma la mobilitazione dell’Uap contro le tariffe al ribasso
A Roma, rappresentanti di diversi settori si sono riuniti per protestare contro le tariffe al ribasso, sottolineando che si tratta di una questione che riguarda la tutela della salute pubblica e non una semplice manifestazione politica. Tra i partecipanti ci sono figure come Ranucci, Al Bano, Vaia e monsignor Paglia, che chiedono regole uguali per tutti senza distinzione.
(Adnkronos) – “Non è una giornata politica ma per la salute dei cittadini, vogliamo regole uguali per tutti”. Così all’Adnkronos Salute Mariastella Giorlandino, presidente Uap (Unione nazionale ambulatori, poliambulatori, enti, ospedalità privata) nell’aprire oggi a Roma la mobilitazione dei laboratori e cliniche private convenzionate al teatro Brancaccio di Roma. “La sanità non è una economia. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
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