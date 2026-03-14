Da Ranucci ad Al Bano da Vaia a monsignor Paglia | a Roma la mobilitazione dell’Uap contro le tariffe al ribasso

A Roma, rappresentanti di diversi settori si sono riuniti per protestare contro le tariffe al ribasso, sottolineando che si tratta di una questione che riguarda la tutela della salute pubblica e non una semplice manifestazione politica. Tra i partecipanti ci sono figure come Ranucci, Al Bano, Vaia e monsignor Paglia, che chiedono regole uguali per tutti senza distinzione.