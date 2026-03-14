Da Milano a Sanremo | il rivoluzionario progetto di Franco Donato

Da Milano a Sanremo, un progetto innovativo sta cambiando il panorama musicale e della nightlife, con un focus particolare sul talento femminile. L'iniziativa viene portata avanti da Franco Donato, che ha creato una nuova etichetta per promuovere artisti emergenti e consolidati. La proposta ha già suscitato interesse tra addetti ai lavori e pubblico, segnando un passo importante nel settore.

Un’iniziativa rivoluzionaria travolge la nightlife di Milano, portando il talento femminile in primo piano con una nuova etichetta e una. Un’iniziativa rivoluzionaria travolge la nightlife di Milano, portando il talento femminile in primo piano con una nuova etichetta e una visione artistica senza precedenti Secondo quanto riportato da BollicineVip, il panorama della musica elettronica e della club culture in Italia sta vivendo una fase di grande fermento grazie al talento femminile. Al centro di questa evoluzione si colloca DJ Woman on the Consolle Carpet, un’iniziativa nata a Milano che non si limita a essere un semplice evento nei club, ma si propone come una vera piattaforma di valorizzazione per le donne DJ, unendo tecnica, identità artistica e una visione moderna del dancefloor. 🔗 Leggi su Novella2000.it © Novella2000.it - Da Milano a Sanremo: il rivoluzionario progetto di Franco Donato Articoli correlati Arresto cardiaco, come prevederlo: un progetto scientifico rivoluzionarioPrevedere un arresto cardiaco prima che accada e intervenire in anticipo per evitarlo: è questo l’obiettivo ambizioso di una ricerca che punta... Franco Donato presenta la prima etichetta dedicata alle donne DJFranco Donato – Un’iniziativa innovativa nata nel cuore di Milano promette di trasformare radicalmente la scena della musica elettronica attraverso...