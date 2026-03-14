Da Forlì alla storia della F1 | Kimi Antonelli è il poleman più giovane di sempre

Kimi Antonelli, giovane pilota di Forlì, ha ottenuto la pole position nel Gran Premio di Cina di Formula 1, diventando il più giovane di sempre a riuscirci. Con 19 anni, 6 mesi e 17 giorni, ha superato il record precedente stabilito da Sebastian Vettel, che aveva 21 anni, 2 mesi e 11 giorni. La sua prestazione ha attirato l’attenzione del mondo motoristico.

Da allora di strada ne ha fatta il buon Kimi, bruciando le tappe e arrivando nel 2025 in Formula Uno con la Mercedes su volontà di Toto Wolff Il mondo della Formula 1 ha un nuovo re della velocità precoce. Andrea Kimi Antonelli, a soli 19 anni, 6 mesi e 17 giorni, ha conquistato la pole position nel Gran Premio di Cina, frantumando il record precedente che apparteneva al tedesco Sebastian Vettel (21 anni, 2 mesi, 11 giorni), quattro volte campione del mondo con la Red Bull. Una prestazione magistrale sul tracciato di Shanghai che proietta il talento bolognese nell’olimpo del motorsport, ma per chi lo segue dagli inizi, questo successo ha il profumo dell'asfalto di casa nostra. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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