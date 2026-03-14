Dopo 17 anni senza una pole position italiana in Formula 1, il pilota bolognese di 19 anni ha conquistato la prima nel 2023. La sua prestazione ha interrotto un lungo periodo di astinenza per i rappresentanti del nostro paese nel circuito. La gara si è svolta senza ulteriori dettagli su qualifiche o qualificazioni, ma la vittoria ha segnato un momento importante per il motorsport italiano.

Finalmente Kimi. Finalmente Kimi. Finalmente Italia. Antonelli conquista la sua prima pole position in carriera nel GP di Cina – finora era partito davanti solo nelle Sprint – diventando, così, il più giovane poleman nella storia della Formula Uno. Il bolognese, 19 anni, interrompe un digiuno che per l’Italia durava dal 2009, quando Giancarlo Fisichella conquistò la prima posizione nel sabato del GP del Belgio. Ma chi sono gli altri piloti italiani ad essere riusciti a partire in pole position? Il re italiano delle qualifiche. Il due volte campione del mondo è l’italiano ad aver conquistato più partenze al palo in Formula Uno, ben 14. La prima è arrivata nel GP di Germania 1951, centrando anche la prima doppietta in qualifica nella storia della Ferrari. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Da Ascari ad Antonelli: non avevamo una pole italiana da 17 anni, quando a centrarla fu...

Articoli correlati

Gp di Shanghai: Kimi Antonelli riporta l'Italia in pole dopo 17 anniAGI - Andrea Kimi Antonelli in pole position con la Mercedes nel Gran Premio di Cina, sul circuito di Shanghai, secondo appuntamento del Mondiale di...

Formula 1, Antonelli fa la storia! Pole in Cina per il 19enne: un italiano al primo posto nelle qualifiche dopo 17 anniAndrea Kimi Antonelli in pole position con la Mercedes nel Gran Premio di Cina , sul circuito di Shanghai, secondo appuntamento del Mondiale di F1...

Tutti gli aggiornamenti su Da Ascari ad Antonelli non avevamo una...

Temi più discussi: F1, l’Italia sogna il titolo mondiale con Kimi Antonelli: in quota il colpo tricolore; Piero Ferrari: Antonelli in rosso, non è un sogno proibito. Leclerc è una certezza, gli manca solo il titolo; Formula 1: Russell e la Mercedes in pole per il Mondiale; Formula 1 Leo Turrini in esclusiva: Ferrari obbligata a lottare per vincere. Sogno Leclerc o Antonelli campioni.

Ascari, l’ultimo Campione Antonelli, ritorno al futuroI tifosi del calcio hanno già i dolori di stomaco da molto tempo, per le sofferenze ai mondiali della nostra nazionale, nel ciclismo del post-Nibali si gode assai meno di un tempo e nell’atletica le ... corrieredellosport.it

GP Cina: Antonelli, ecco il poleman più giovane di sempreAveva due anni e un mese scarso, quel giorno di settembre in cui Sebastian Vettel, a Monza, metteva la Toro Rosso in pole position sotto il diluvio. Aveva due anni e un mese scarso Andrea Kimi Antonel ... msn.com

Stefania Ascari. . Daniele Luttazzi lo denunciava già molti anni fa. Il progetto della destra di mettere al guinzaglio la magistratura va avanti da decenni e il 22 e il 23 Marzo avranno l’occasione di realizzarlo. Impediamoglielo. Votiamo NO al referendum salva- - facebook.com facebook