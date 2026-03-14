Curtatone | Mynet porta la fibra in ogni frazione

A Curtatone, Mynet sta lavorando per portare la fibra ottica in tutte le frazioni del comune, coinvolgendo ogni quartiere e strada. L’obiettivo è garantire una connessione ultraveloce capillare, senza lasciare indietro nessuna zona. La presenza di questa infrastruttura mira a migliorare la qualità della rete e a offrire un servizio più efficiente a residenti e aziende.

Il cuore pulsante di Curtatone sta per battere a un ritmo nuovo, guidato dall’espansione della connettività ultraveloce che Mynet intende portare in ogni singolo angolo del territorio comunale senza esclusioni. L’iniziativa Obiettivo Curtatone, presentata ufficialmente mercoledì 18 marzo alle ore 19.30 al Centro Culturale Siliprandi di Montanara, segna l’inizio di una fase decisiva per il futuro digitale delle frazioni più remote. Non si tratta di una semplice opera tecnica, ma di un impegno concreto basato sulla domanda reale dei residenti e delle imprese locali, con un piano a tappe che parte da un aggregato di vie a Montanara per espandersi ovunque emerga la soglia critica di adesioni necessaria alla sostenibilità dell’investimento. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Curtatone: Mynet porta la fibra in ogni frazione Articoli correlati Mynet accende la fibra a Livigno per le Olimpiadi: connessioni ultravelociDal 2017 il Piccolo Tibet viaggia sulla rete ultraveloce "made in Mantova", tra streaming internazionale e servizi tecnologici d’eccellenza, grazie... Fibra ottica Basella: Planetel completa il cablaggio FTTH nella frazione di UrgnanoC’è una grande notizia per chi abita a Basella d’Urgnano (BG): Planetel ha completato il cablaggio in fibra ottica dell’intera frazione, portando la... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Curtatone Mynet porta la fibra in ogni... Argomenti discussi: Fibra ultraveloce in ogni frazione: Mynet lancia Obiettivo Curtatone. Obiettivo Curtatone: la vera fibra in ogni frazione. Mynet presenta il piano di espansione: incontro pubblico il 18 marzoPortare la connettività ultraveloce in ogni angolo del territorio comunale, nessuna frazione esclusa. È questo il cuore di Obiettivo Curtatone: la vera ... vocedimantova.it Antichissima Fiera di Grazie di Curtatone compie 600 anniIl sagrato del Santuario della Beata Vergine delle Grazie si trasformerà per la cinquantunesima volta in una galleria d'arte a cielo aperto con la prossima edizione dell'incontro nazionale dei ... ansa.it