Curling il Canada trionfa alle Paralimpiadi La Cina cede dopo una finale sul filo del rasoio

Il Canada ha vinto la medaglia d’oro nel curling a squadre miste alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, battendo la Cina per 4-3 nella finale disputata sul ghiaccio delle Dolomiti. La partita è stata molto combattuta e si è conclusa con un margine minimo, confermando l’equilibrio tra le due squadre. La finale si è svolta nella località della Perla delle Dolomiti.

Il Canada ha conquistato la medaglia d’oro nel torneo di curling a squadre miste che ha animato le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, sconfiggendo la Cina per 4-3 nella finale andata in scena sul ghiaccio della Perla delle Dolomiti. I nordamericani si sono imposti di misura al termine di un incontro particolarmente equilibrato e intenso dal punto di vista agonistico, risoltosi in volata e deciso da alcuni dettagli. Dopo una mano nulla in avvio di incontro, la formazione composta da Mark Ideson, Jon Thurston, Ina Forrest, Collinda Joseph e Gilbert Dash è passata in vantaggio mettendo a segno un punto nel secondo end. Il sodalizio... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Curling, il Canada trionfa alle Paralimpiadi. La Cina cede dopo una finale sul filo del rasoio Articoli correlati Curling: l’Italia sfiora la maxi rimonta ma cede il passo al Canada alle Paralimpiadi. Sconfitta al debuttoInizia con una sconfitta il cammino della Nazionale italiana di curling a squadre miste alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. Curling, l’Italia cede alla Cina all’extra end. Seconda sconfitta consecutiva alle ParalimpiadiArriva la seconda sconfitta consecutiva per la Nazionale italiana di doppio misto del curling in carrozzina attualmente impegnata nel round robin... Approfondimenti e contenuti su Curling il Canada trionfa alle... Discussioni sull' argomento Brett GALLANT - Atleta Olimpico/a Curling | Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026; Eriksson vince la seconda medaglia paraalpina, il Canada vince alla grande nel curling su sedia a rotelle. Curling, il Canada trionfa alle Paralimpiadi. La Cina cede dopo una finale sul filo del rasoioIl Canada ha conquistato la medaglia d'oro nel torneo di curling a squadre miste che ha animato le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, ... oasport.it Campionati del mondo di curling femminile 2026: programma, orari e dove vedere le partite del team ConstantiniStefania Constantini e compagne chiudono la stagione in Canada per i Campionati del mondo 2026 di curling femminile con l'Italia: scopri quando giocano le azzurre e dove vedere le partite. olympics.com Da sabato 14 a domenica 22 marzo la rassegna iridata femminile di curling sul ghiaccio canadese: subito in avvio durissimo per le azzurre contro coreane e svedesi (neo campionesse olimpiche). "Fiduciosi che le ragazze possano esprimere un buon gioco", l - facebook.com facebook Poteva passare solo da lì: che colpo! #Paralympics #MilanoCortina2026 #Paralimpiadi #Curling x.com