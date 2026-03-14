Crozza-Tajani | Basta a Putin e Teheran ma la guerra

Il 14 marzo 2026, durante una puntata di Fratelli di Crozza trasmessa su Nove e Discovery+, Maurizio Crozza ha interpretato Antonio Tajani. Nel suo monologo, ha rivolto un messaggio chiaro ai leader coinvolti in conflitti, chiedendo di mettere fine alle tensioni con Putin e Teheran. La puntata si è concentrata su temi di attualità e politica internazionale.

Il 14 marzo 2026, in una puntata di Fratelli di Crozza andata in onda il venerdì sera su Nove e Discovery+, Maurizio Crozza interpreta Antonio Tajani con un messaggio diretto ai leader bellicosi. La parodia punta sul tentativo di fermare i conflitti internazionali pronunciando semplicemente la parola basta. L’attore si rivolge a Putin e a Teheran, convinto che l’appello verbale possa risolvere le tensioni globali. Tuttavia, la narrazione rivela che questi avvertimenti non sempre trovano ascolto presso le controparti coinvolte nelle ostilità. La commedia politica come specchio dei fallimenti diplomatici. Maurizio Crozza indossa i panni del ministro per evidenziare il divario tra l’intenzione di pace e la realtà dei campi di battaglia. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Crozza-Tajani: “Basta” a Putin e Teheran, ma la guerra Articoli correlati Crozza-Tajani e gli “avvertimenti” ai Paesi in guerra: “Voglio dire basta Putin…Teheran, e basta! Ah, hanno capito pasta?”Nella seconda puntata della nuova stagione di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+,... Fratelli di Crozza, Tajani: La "Chiara" posizione dell'Italia sull'attacco a TeheranMaurizio Crozza torna nei panni del ministro Antonio Tajani che, faticando a chiarire la posizione dell'Italia sull'attacco a Teheran, si concentra... Contenuti e approfondimenti su Crozza Tajani Basta a Putin e Teheran... Temi più discussi: Crozza-Tajani: Basta dire 'basta' per fermare i conflitti internazionali; Crozza imita Tajani: Basta alle guerre. Ma Putin capisce ‘pasta’; Fratelli di Crozza | Puntata 13 marzo 2026; Sal Da Vinci al Tg1: il tutorial della coreografia di Per sempre sì. Crozza-Tajani e gli avvertimenti ai Paesi in guerra: Voglio dire basta Putin…Teheran, e basta! Ah, hanno capito pasta?Maurizio Crozza torna nei panni del ministro Tajani che tenta di fermare i conflitti con la parola 'basta', tra gag ed equivoci ... ilfattoquotidiano.it Crozza imita Tajani: Basta alle guerre. Ma Putin capisce ‘pasta’La satira di Maurizio Crozza sul peso dell’Italia negli equilibri internazionali tra Usa, basi militari e politica estera ... affaritaliani.it Crozza-Tajani: il 'Basta' che dovrebbe fermare i conflitti nel mondo x.com Non è Crozza o AI Tajani e la pace nel mondo... il discorso che ha commosso il web. Intervista vera rilasciata a Skytg il 10 marzo 26, reinterpreta dal mio punto di vista. Povera Italia - facebook.com facebook