A Crotone, un nipote e la sua famiglia sono stati condannati per aver sottratto 350 mila euro a una zia anziana. La vicenda riguarda un caso di furto e sperpero del patrimonio di una parente, conclusosi con una condanna patteggiata. La notizia riguarda direttamente le persone coinvolte e i fatti relativi alla sottrazione di denaro.

Un caso di cronaca nera a Crotone ha portato alla condanna patteggiata di un nipote e della sua famiglia per lo sperpero del patrimonio di una parente anziana. L’indagine, coordinata dalla Procura guidata da Domenico Guarascio, ha svelato come la vulnerabilità mentale della vittima sia stata sfruttata per sottrarre oltre 350.000 euro. La giustizia ha stabilito una pena complessiva superiore ai dieci anni di reclusione e multe per circa 40.000 euro contro tre imputati che hanno ammesso le responsabilità. La macchinazione familiare e il ruolo della procura. L’inchiesta è scattata nell’aprile del 2024, partendo dalla denuncia presentata dal fratello della donna vittima, una vedova senza figli deceduta nel luglio del 2023. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crotone: nipote e famiglia condannati per 350k rubati a zia

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