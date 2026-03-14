Crotone | 10 sorveglianze e 16 avvisi contro il crimine

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Crotone ha avviato un’operazione di prevenzione contro la criminalità, che ha portato all’applicazione di dieci misure di sorveglianza speciale e all’emissione di sedici avvisi orali. L’intervento si concentra su soggetti ritenuti a rischio e mira a rafforzare il controllo sul territorio. Nessun altro dettaglio sulle persone coinvolte o sui risultati delle misure.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Crotone ha lanciato un’operazione di prevenzione mirata contro la criminalità diffusa, proponendo dieci misure di sorveglianza speciale e adottando sedici avvisi orali. Questa iniziativa si colloca nel quadro più ampio della strategia di presidio territoriale, dove l’Arma punta a intercettare i segnali di rischio prima che sfocino in reati effettivi. Sei degli avvisi sono già stati notificati direttamente agli interessati, segnando un passo concreto verso il rafforzamento della legalità nelle comunità locali. Strumenti giuridici come scudo preventivo. L’azione intrapresa dai reparti dell’Arma non si limita alla repressione postuma, ma agisce sul fronte della prevenzione attiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Crotone: 10 sorveglianze e 16 avvisi contro il crimine Articoli correlati Crotone, raffica di misure di prevenzione: 24 avvisi orali e cinque sorveglianze specialiVentiquattro avvisi orali, cinque misure di sorveglianza speciale e diversi altri provvedimenti di prevenzione. Crotone, nella giornata di ieri, 16 febbraio, salvato un falchetto con un’ala ferita dal circolo per l’Ambiente Ibis, WWF provincia di CrotoneLe associazioni Circolo per l’Ambiente Ibis ODV, WWF Provincia di Crotone e Another Beach Project comunicano alla cittadinanza che l’accordo... Una selezione di notizie su Crotone 10 sorveglianze e 16 avvisi... Temi più discussi: Crotone: proposte dai Carabinieri 10 sorveglianze speciali e 16 avvisi orali; Crotone, sicurezza e prevenzione: rafforzata l'azione dei Carabinieri, proposte 10 sorveglianze speciali; Amianto nell’area degli ex Mercati Generali di Crotone, Cittadini liberi chiede l'avvio immediato della analisi di rischio; Paura amianto nelle scuole di Crotone, Arpacal rassicura: Non ci sono fibre né polveri nell'aria. Contrasto alla criminalità a Crotone: proposte 10 sorveglianze speciali e 16 avvisi oraliIl Comando Provinciale di Crotone rafforza il monitoraggio sui soggetti pericolosi: già notificati i primi provvedimenti ... corrieredellacalabria.it Intensificata l’azione dei carabinieri provinciali di Crotone in materia di misure di prevenzione: proposte 10 sorveglianze speciali e 16 avvisi oraliIl Comando Provinciale Carabinieri di Crotone, nell’ambito della costante attività di controllo del territorio e ... giornaledicalabria.it AMMINISTRATIVE IN CALABRIA, IL CENTRODESTRA SERRA I RANGHI: STRATEGIA UNITARIA SU CROTONE E REGGIO Vertici regionali e tavolo nazionale della coalizione definiscono la linea per le elezioni: progetto condiviso a Crotone, proposta del ca - facebook.com facebook VERSO CROTONE: DOPPIA SEDUTA E UN RITORNO Doppia seduta oggi al Mary Rosy per la Salernitana. Cosmi vuole sfruttare la settimana tipo per alzare l’intensità del lavoro... x.com