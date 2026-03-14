Crosetto chiarisca sulla nave Garibaldi e l’interesse privato della Drass | M5s presenta un’interrogazione parlamentare dopo le rivelazioni del Fatto

Il Movimento 5 Stelle ha annunciato l’intenzione di presentare un’interrogazione parlamentare in seguito alle rivelazioni del Fatto Quotidiano riguardo a una possibile cessione della nave Garibaldi all’Indonesia. La richiesta mira a ottenere chiarimenti da parte di Crosetto sulla vicenda e sull’interesse privato della Drass coinvolto nella trattativa. La questione è al centro dell’attenzione politica in queste ore.

Dopo le rivelazioni del Fatto Quotidiano su una possibile cessione della nave Garibaldi all’Indonesia, il Movimento 5 stelle ha deciso di presentare un’ interrogazione parlamentare. “Crosetto chiarisca l’interesse pubblico della Garibaldi e quello privato della Drass Spa. Come si conciliano queste due operazioni?”, chiede il parlamentare Mario Turco, vicepresidente M5s e componente della commissione parlamentare d’inchiesta sulle banche, in un video pubblicato sui social. “Vi ricordate la presenza di Crosetto a Dubai? Non era solo in vacanza. Apprendiamo da fonti giornalistiche che in quei giorni c’era il socio e presidente della Drass spa e... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Crosetto chiarisca sulla nave Garibaldi e l’interesse privato della Drass”: M5s presenta un’interrogazione parlamentare dopo le rivelazioni del Fatto Articoli correlati Bimbo di 11 anni violentato in una scuola del Palermitano, Carmina (M5S): "Presenterò interrogazione parlamentare"La deputata M5S Ida Carmina annuncia un’interrogazione parlamentare al Ministro dell’Istruzione dopo il gravissimo episodio di violenza sessuale ai... Servizio mensa alla De Amicis, l'M5S presenta un'interrogazione sulla qualità dei pastiDopo le segnalazioni di numerosi genitori per i problemi legati alla qualità e alla quantità dei pasti somministrati agli alunni nel plesso Leonardo... Contenuti utili per approfondire Crosetto chiarisca Argomenti discussi: La Garibaldi donata all’Indonesia Delusione a Taranto e tanti dubbi. Iran, Crosetto: «Niente navi da guerra nello Stretto. Serve una linea europea condivisa»«La situazione? Di giorno è abbastanza tranquilla, è di notte che arrivano i problemi...». Il giorno dopo l’attacco alla base di Erbil, per Guido Crosetto, ... ilgazzettino.it Iran, M5S attacca: Crosetto chiarisca sull’uso di Sigonella e MuosA chiederlo Filippo Scerra, primo firmatario di un'interrogazione al ministro della Difesa ... repubblica.it