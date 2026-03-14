Croce Rossa e Sardegna | un patto storico per le crisi

Oggi a Cagliari si è svolto un incontro tra il presidente del Consiglio regionale e i rappresentanti della Croce Rossa Italiana, il presidente nazionale e il responsabile regionale. L'obiettivo dell’incontro è stato quello di rafforzare il rapporto tra l’ente umanitario e le istituzioni locali, con un focus su eventuali interventi e collaborazioni future. La riunione si è tenuta presso la sede istituzionale della regione.

Il presidente del Consiglio regionale Piero Comandini ha accolto stamattina presso la sede istituzionale di Cagliari il vertice della Croce Rossa Italiana, incontrando il presidente nazionale Rosario Valastro e il responsabile regionale Sergio Piredda. L'incontro non è stato un semplice protocollo, ma un momento di confronto sostanziale sul ruolo del volontariato in un periodo segnato da tensioni globali. La Sardegna si conferma come territorio dove l'impegno umanitario affonda le radici nella s . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Croce Rossa e Sardegna: un patto storico per le crisi Articoli correlati Niscemi in crisi: Sommatino mobilita scuola e Croce RossaLa comunità di Niscemi, colpita da difficoltà attuali, riceve un aiuto concreto grazie a un’iniziativa solidale promossa dall’amministrazione di... Leggi anche: Addio a Giorgio De Prosperis, storico volontario della Croce Rossa: oggi i funerali a Pontinia Una selezione di notizie su Croce Rossa Temi più discussi: Croce Rossa Italiana, il presidente Rosario Valastro in Sardegna il 13 e 14 marzo - L'Unione Sarda.it; Croce Rossa Italiana, il presidente Valastro in Sardegna il 13 e 14 marzo; La Croce Rossa rischia di rimanere senza sede, appello alle istituzioni; Valastro (Croce Rossa): le guerre hanno delle regole e devono essere rispettate. Il presidente del Consiglio Comandini riceve il presidente nazionale CriLa Sardegna è da sempre profondamente legata alla Croce rossa Italiana e negli anni si è costruito un legame indissolubile. Ringrazio a nome di tutti i sardi l'associazione che tanto impegno ha profu ... ansa.it Il presidente nazionale della Croce Rossa fa tappa a Oristano, Ghilarza e BosaOristano, Ghilarza e Bosa protagoniste della visita in Sardegna di Rosario Valastro, presidente nazionale della Croce Rossa Italiana. Una giornata intensa nel territorio oristanese, nell’ambito di un ... linkoristano.it Il presidente del Consiglio regionale #Comandini riceve i vertici della #CroceRossa. Al centro volontariato, conflitti internazionali e sostegno delle istituzioni - facebook.com facebook Nuovo mezzo per la Croce Rossa di Luino e Valli, potenziate le attività di emergenza locale - x.com