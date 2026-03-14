In Sicilia, la politica regionale si trova di fronte a una crisi significativa, con indagini che riguardano i fondi destinati al ciclone Harry e un’indagine sul comportamento di un ex dirigente sanitario. La situazione riflette problemi istituzionali che stanno attirando l’attenzione pubblica, mentre il Partito Democratico annuncia la creazione di una coalizione per affrontare le vicende.

La politica regionale siciliana attraversa un momento di profonda crisi istituzionale, segnata da indagini sulla gestione dei fondi per il ciclone Harry e dallo scandalo che ha coinvolto l’ex super manager della sanità Salvatore Iacolino. Anthony Barbagallo, segretario del Pd Sicilia, ha denunciato una logica distorta nel governo Schifani, basata su favori alla criminalità e ricerca di consenso tra i soliti noti. Il amministrativo si sta ridisegnando con la formazione di una coalizione progressista pronta ad affrontare le prossime elezioni nei cinque comuni più popolosi dell’isola. La situazione economica e sociale appare compromessa da pratiche corruttelari che hanno colpito settori strategici come la sanità e la gestione delle emergenze climatiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crisi in Sicilia: Pd lancia coalizione contro scandali

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