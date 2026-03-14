Crisi in Iran e caro-energia Legacoop Romagna accelera | Rinnovabili unica via per l' autonomia

In risposta alla crisi in Iran e ai rincari energetici, Legacoop Romagna sottolinea l’importanza delle fonti rinnovabili come soluzione prioritaria. La situazione internazionale ha portato a un aumento dei prezzi dell’energia e a preoccupazioni sulla sicurezza dell’approvvigionamento. L’organizzazione evidenzia come investire nelle rinnovabili sia l’unica strada percorribile per raggiungere l’autonomia energetica e garantire la stabilità economica.

Il presidente Lucchi: "Sistema fragile, serve produrre energia nei territori". Il progetto 'Energia Romagna' punta a 44 comunità energetiche e all'eolico offshore “La guerra in Iran e le tensioni geopolitiche che ne sono seguite, confermano che il tema della sicurezza energetica è quanto mai fondamentale per la competitività delle imprese e la stabilità dei sistemi economici. Anche in un momento così grave, Legacoop Romagna ritiene che le risposte strutturali non possano dipendere esclusivamente dalla ricerca di nuovi fornitori di combustibili fossili”, si legge in una nota di Legacoop. “Occorre accelerare la transizione energetica, puntando su rinnovabili, innovazione tecnologica e maggiore autonomia energetica dei territori. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Articoli correlati Energia, l’UE accelera su rinnovabili e nucleare per evitare nuove crisi delle bollette. Von der Leyen: “Un errore interrompere Green Deal”Ogni crisi geopolitica che coinvolge i grandi produttori di energia rischia di trasformarsi in uno shock per le bollette europee. Altri aggiornamenti su Legacoop Romagna Temi più discussi: Crisi in Iran e caro-energia, Legacoop Romagna accelera: Rinnovabili unica via per l'autonomia; Iran, nel settore pesca forti aumenti del gasolio. Legacoop Romagna chiede interventi di sostegno; Comunità energetiche, la sfida di Legacoop: pronti 10 Megawatt di nuovi impianti in Romagna; Crisi Energetica. Legacoop Romagna: Occorre accelerare sulla transizione alle rinnovabili. Legacoop Romagna, davanti a crisi energetiche accelerare transizione alle rinnovabiliLe tensioni geopolitiche internazionali seguite alla guerra in Iran rilanciano il dibattito sulla sicurezza energetica e Legacoop Romagna ne approfitta per chiedere un'accelerazione sulla transizione ... ansa.it Crisi in Medio Oriente: i contraccolpi per ortofrutta e fertilizzantiIl conflitto in Iran e in Medio Oriente sta generando pesanti contraccolpi sul settore agroalimentare, con effetti particolarmente critici per la filiera ortofrutticola. Legacoop ... freshplaza.it Crisi Energetica. Legacoop Romagna: “Occorre accelerare sulla transizione alle rinnovabili” facebook Pesca, Legacoop Romagna chiede il credito d’imposta al 20% per il gasolio x.com