Crisi globale | Calenda accusa l’opposizione di autogol

Il 14 marzo 2026 alle 11:12, in Italia, si discute di un possibile incontro tra maggioranza e opposizione. Calenda ha accusato l’opposizione di aver commesso un autogol durante questa fase di crisi globale, alimentando le tensioni politiche nel paese. La questione ha suscitato reazioni e ha acceso il dibattito pubblico sulla strategia da adottare di fronte alle sfide internazionali.

Il 14 marzo 2026 alle ore 11:12, la scena politica italiana si trova al centro di un acceso dibattito sull’opportunità di un tavolo di confronto tra maggioranza e opposizione. Carlo Calenda, leader di Azione, ha definito come folle il rifiuto dell’opposizione a sedersi a questo tavolo, definendolo un autogol clamoroso che rivela come Giuseppe Conte comanda il campo largo. La situazione internazionale è descritta come critica: lo Stretto di Hormuz è bloccato, Donald Trump sta agendo con forza nel Medio Oriente e annuncia nuovi dazi verso l’Unione Europea. In questo scenario di crisi globale, il leader di Azione sottolinea che in tutte le democrazie avanzate, quando si verificano momenti drammatici con guerre vicine e shock petroliferi, il dovere dell’opposizione è dialogare con la maggioranza. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Crisi globale: Calenda accusa l’opposizione di autogol Articoli correlati Leggi anche: Iran, Calenda: “No a tavolo Meloni autogol clamoroso, Conte comanda campo largo” Leggi anche: Calenda sfida i leader di opposizione: “Ucraina, io in prima linea. Coraggio e preparazione servono