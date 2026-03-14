Cremona mobilitata | Fdi spinge per il Sì alla riforma

A Cremona questa mattina, la piazza Stradivari è diventata il centro di un'importante manifestazione. Il partito di centrodestra ha promosso una mobilitazione per sostenere la riforma della giustizia. Numerosi cittadini e militanti si sono riuniti per esprimere il loro sostegno alla proposta, che mira a modificare alcuni aspetti del sistema giudiziario italiano. La piazza si è riempita di bandiere e cartelli a favore del sì.

La piazza Stradivari a Cremona si è trasformata questa mattina in un punto di incontro decisivo per il futuro della giustizia italiana. Mentre il mercato settimanale animava l’area davanti allo Spazio Comune, il partito Fratelli d’Italia ha allestito un gazebo per mobilitare i cittadini verso il voto del 22 e 23 marzo. Andrea Poggi, presidente locale, ha sottolineato che la partecipazione è stata massiccia e che la campagna non si fermerà fino all’ultimo istante prima delle urne. L’iniziativa non è solo una semplice distribuzione di volantini, ma rappresenta un momento di confronto diretto tra politica e cittadinanza. La riforma in gioco riguarda la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, un tema che sta riscuotendo le coscienze dei cremonesi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cremona mobilitata: Fdi spinge per il Sì alla riforma Articoli correlati Leggi anche: Referendum, Fdi mobilitata ma senza politicizzare: sconfitta negativa per governo Poteri speciali per Roma: la riforma si ferma. Cosa si nasconde dietro l'intesa tra Pd e FdiIn commissione Affari Costituzionali i dem chiedono di prorogare l'analisi degli emendamenti, così da scavallare il referendum sulla Giustizia Avanti...