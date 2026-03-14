Cremaschi c’è la lesione del menisco esterno | si valuta l’operazione

Carlos Cuesta ha riportato una lesione al menisco esterno e si sta valutando un intervento chirurgico. Nel frattempo, Benjamin Cremaschi potrebbe restare fuori dal campo per diverse settimane a causa di questa situazione. La squadra deve fare i conti con questa assenza e con le conseguenze di un infortunio che potrebbe influenzare le prossime partite.

Brutte notizie dall'infermeria per Carlos Cuesta che rischia di perdere per diverse settimane Benjamin Cremaschi. Gli esami strumentali e la visita ortopedica hanno evidenziato la lesione del menisco esterno del ginocchio sinistro durante la partita con il Torino. Nei prossimi giorni verrà stabilito l'iter necessario volto alla ripresa dell'attività agonistica, compresa una valutazione chirurgica. ParmaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Britschgi tra sogni e realtà: "Parma, mia madre pianse. Il mio obiettivo è la Nazionale" . 🔗 Leggi su Parmatoday.it Articoli correlati De Ketelaere, pessime notizie: lesione al menisco e possibile operazione in vistaInfortunatosi dopo un tiro in porta nel riscaldamento di Atalanta-Cremonese, Charles De Ketelaere potrebbe restare a lungo ai box. Atalanta, De Ketelaere si ferma per infortunio: lesione al menisco del ginocchio. Le newsL'infortunio di Charles De Ketelaere, occorso durante il riscaldamento della partita tra Atalanta e Cremonese, ha gettato un velo di preoccupazione... Contenuti utili per approfondire Cremaschi c'è la lesione del menisco... Doccia fredda per il Parma: c'è lesione al menisco per Benjamin Cremaschi. Il comunicatoDoccia freddissima per il Parma, che potrebbe aver perso a lungo Benjamin Cremaschi. Il calciatore, uscito ieri dopo 11 minuti dal fischio di inizio della. tuttomercatoweb.com Lesione al menisco per Cremaschi, si valuta l’operazioneIn seguito all’infortunio rimediato nella gara di ieri Torino-Parma, Benjamin Cremaschi è stato sottoposto nella giornata di oggi ad esami strumentali ed a visita ortopedica che hanno evidenziato la l ... sportparma.com