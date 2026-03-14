Il Pi Greco, simbolo riconoscibile di matematica, è diventato anche una singola porzione, rappresentata da una monoporzione. La sua presenza è nota soprattutto tra gli studenti degli indirizzi scientifici, grazie alla formula dell’area del cerchio, che utilizza il raggio e il numero 3,14. Questa semplice rappresentazione rende il Pi più accessibile e immediato anche al grande pubblico.

È la lettera dell’alfabeto greco più familiare agli studenti dello scientifico, inchiodata nella formula dell’area del cerchio: "raggio per raggio per tre-e-quattordici". Approssimazione funzionale a rendere accessibile alla geometria scolastica lo sfilare infinito, dopo la virgola, di cifre che mai si ripetono e rendono questa costante matematica misteriosa, numero irrazionale e trascendente, da secoli oggetto di fascinazione per gli scienziati. Ci voleva un Massari per dedicare un dolce al Pi Greco, nel giorno in cui si celebra in tutto il mondo (14 marzo, all’anglosassone: 314). Una monoporzione disponibile solo oggi in tutti i negozi Iginio Massari Alta Pasticceria (Brescia, Milano, Verona, Torino, Firenze e Roma), creata da Nicola Massari con il divulgatore scientifico Alan Zamboni intrecciando matematica e pasticceria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Così il Pi Greco è diventato monoporzione

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