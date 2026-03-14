Su La7, Annalisa Chirico ha spiegato che l’obiettivo del Sì è di evitare che giudici e pm frequentino gli stessi eventi sociali, come feste di compleanno, per prevenire possibili commistioni. Ha proposto di separare le carriere e creare due Csm distinti, così da ridurre i condizionamenti e le frequentazioni comuni tra magistrati, garantendo una maggiore distanza tra le parti.

“ Separando le carrier e, creiamo due Csm separati, così evitiamo le commistioni, i condizionamenti, che questi magistrati vadano alle stesse feste di compleanno o che si prendano il caffè insieme “. Con questa curiosa immagine, a Piazzapulita (La7) la giornalista Annalisa Chirico ha tentato di illustrare il cuore della riforma Nordio sulla separazione delle carriere, promossa dal referendum del 22-23 marzo. Il collegamento con la prevenzione di “stupri o scontri di piazza”, chiesto dal conduttore Corrado Formigli, è rimasto un po’ sospeso nell’aria, mentre in studio la storica Michela Ponzani e l’ex magistrato Gianrico Carofiglio scoppiavano a ridere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Così giudici e pm non andranno più alle stesse feste di compleanno”: l’obiettivo del Sì secondo Annalisa Chirico. Su La7

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