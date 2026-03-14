Così Antonelli diventa il più giovane poleman di sempre

A 19 anni, 6 mesi e 18 giorni, Andrea Kimi Antonelli ha ottenuto la pole position in una gara di Formula 1, diventando il più giovane nella storia di questa categoria. Toto Wolff si è riferito a lui come

Il ragazzino, come lo chiama Toto Wolff, ha riscritto la storia della Formula 1. Andrea Kimi Antonelli a 19 anni, 6 mesi e 18 giorni, diventa il più giovane poleman di sempre, battendo un vecchio primato di Sebastian Vettel. “Molti dicevano che era troppo giovane per la Mercedes, che avremmo dovuto farlo cominciare in un’altra squadra.”, dice il suo team principal, l’uomo che lo ha messo sotto contratto quando aveva 12 anni e lo ha seguito quasi come un figlio nella sua crescita sportiva e umana. Al box della Mercedes c’è solo un uomo più felice di Toto, è Marco, il papà, pilota a sua volta che quando aveva quattro anni se lo mise sulle ginocchia e gli insegnò a guidare in pista, capendo subito che quel bimbo aveva del talento. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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