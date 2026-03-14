Cosenza | il centrosinistra crolla nei piccoli comuni

Alle elezioni provinciali di Cosenza, il centrosinistra ha perso consensi nei piccoli comuni, evidenziando una divisione tra le amministrazioni locali e i vertici nazionali. I risultati hanno mostrato un calo di voti e una diminuzione di rappresentanza per i partiti di sinistra in molte comunità. La situazione ha fatto emergere tensioni e divergenze tra chi gestisce le realtà più piccole e i leader regionali.

Le elezioni provinciali di Cosenza hanno rivelato una frattura profonda tra la dirigenza e il territorio. La sconfitta del centrosinistra non è stata un caso isolato, ma il risultato di una gestione politica che ha trascurato i piccoli comuni. Il Partito Democratico della provincia si trova ora a dover fare i conti con un metodo decisionale opaco e liste squilibrate. Pino Le Fosse ha lanciato un appello alla verità e alla responsabilità per evitare che il dibattito si perda in accuse infondate di tradimento. L’analisi dei dati elettorali mostra come il voto si sia concentrato solo nei grandi centri urbani, lasciando scoperti interi distretti rurali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cosenza: il centrosinistra crolla nei piccoli comuni Articoli correlati Cosenza, sfida per la Provincia: centrosinistra punta su Caruso, Greco vede un ritorno possibile grazie ai comuni.Cosenza, 16 febbraio 2026 – La campagna per le elezioni provinciali a Cosenza entra nel vivo con l’espressione di ottimismo di Filomena Greco, leader... In Abruzzo parte il laboratorio delle imprenditorialità: opportunità nei piccoli ComuniAd annunciarlo è Ali – Autonomie Locali Italiane che promuove l'iniziativa assieme a Universitas Mercatorum e 012factory, fabbrica di imprese... Approfondimenti e contenuti su Cosenza il centrosinistra crolla nei... Provincia di Cosenza, il Psdi Calabria attacca: «Una pagina buia per il centrosinistra»Il coordinatore Cosentini dopo l’elezione di Faragalli accusa i franchi tiratori che avrebbero affossato Franz Caruso: «Tradito il mandato degli elettori» ... corrieredellacalabria.it Provinciali Cosenza, Franz Caruso: «8.160 voti personali in più delle liste. Da qui riparte il centrosinistra»Il sindaco di Cosenza analizza la sconfitta di misura contro Faragalli: «Solo 1.370 preferenze di scarto. Il risultato dimostra che esiste una domanda di cambiamento» ... ecodellojonio.it