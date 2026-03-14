Nel quattordicesimo giorno di guerra, si sono svolte una manifestazione di massa organizzata dal regime iraniano e sono continuati i bombardamenti su Teheran. Le forze militari hanno colpito diverse aree della capitale, causando danni e vittime, mentre migliaia di persone hanno preso parte alla manifestazione pubblica. Le autorità hanno dichiarato di mantenere la sicurezza, ma la situazione rimane tesa e in evoluzione.

C'è stata una grande manifestazione del regime iraniano, sono proseguiti i bombardamenti su Teheran e sul Libano e gli Stati Uniti sostengono che Mojtaba Khameni sia «ferito e sfigurato» Sono passate due settimane dall’inizio della guerra, sabato 28 febbraio. Sono state uccise più di 2mila persone, la maggior parte in Iran. Il quattordicesimo giorno è iniziato con un nuovo attacco aereo a una base militare nel Kurdistan iracheno, dove operano sia soldati peshmerga, cioè le forze armate curde irachene, che soldati francesi. L’attacco è avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì, è stato rivendicato dalla milizia irachena filoiraniana Ashab al-Kahf, e ha ucciso un soldato francese. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Cos’è successo nel quattordicesimo giorno di guerra

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