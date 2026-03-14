Un video pubblicato online ha attirato l’attenzione in Giappone, mostrando una scena in cui una giovane ragazza, apparentemente felice, fa il segno della pace alla madre che la riprende. La clip ha suscitato reazioni di sdegno tra gli utenti e i media locali, portando alla discussione sul fenomeno noto come butsukari otoko, un termine che sta diventando sempre più discusso nel paese.

Il video comincia con una ragazza, poco più che una bambina, che si mostra felice e sorridente mentre fa il segno della pace alla madre che riprende la scena. In una manciata di attimi, la giovane viene scaraventata a terra, colpita da una spallata proveniente da una donna che indossa una mascherina chirurgica, e che rapidamente esce dall’inquadratura. È accaduto a Tokyo il 25 febbraio, nel bel mezzo del popolare attraversamento pedonale nel quartiere Shibuya. (X FOTO) – Notizie.com Le immagini, pubblicate in rete, sono divenute immediatamente virali. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Cos’è il butsukari otoko, il fenomeno che sta indignando il Giappone: “Ho ripreso una scena terrificante”

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