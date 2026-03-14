Le loot box sono confezioni virtuali che i giocatori acquistano all’interno di videogiochi, spesso contenenti oggetti casuali o premi vari. La scienziata del Cnr ha dichiarato che queste pratiche possono portare i giovani tra i 15 e i 19 anni a sviluppare comportamenti legati al gioco d’azzardo. La questione ha attirato l’attenzione delle autorità, con un aumento del consumo tra i minori.

Roma, 14 marzo 2026 – “Il consumo di gioco d’azzardo nei ragazzi tra i 15 e i 19 anni è uno dei comportamenti a rischio che cresce di più. C’è una percentuale alta di minorenni che lo pratica. Non solo: oltre 150mila studenti hanno un profilo di gioco a rischio, altri 115mila problematico. Alla fine più di 250mila sono quelli che dimostrano fragilità”. Azzardo e minori, l’allarme. Sabrina Molinaro del Cnr-Ifc (Istituto di fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle ricerche), sa bene che l’azzardo è vietato ai minorenni. Come fanno allora a bypassare le regole? ”Noi lo chiediamo ai ragazzi, molti ci rispondono che usano il conto gioco di un parente o di un amico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Cosa sono le loot box e perché possono invogliare al gioco d’azzardo. La scienziata del Cnr: “Allarme minori”

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