Cosa mi ha detto Enrica Bonaccorti rivelato l’ultimo desiderio prima di morire
Enrica Bonaccorti, nota conduttrice e giornalista, è scomparsa all'età di 76 anni dopo aver combattuto per diverso tempo contro un tumore al pancreas. La sua morte è stata annunciata dai familiari, che hanno confermato la perdita di una figura molto conosciuta nel panorama televisivo italiano. Prima di morire, aveva condiviso un ultimo desiderio senza entrare nei dettagli.
La scomparsa di Enrica Bonaccorti, morta a 76 anni dopo una lunga battaglia contro un tumore al pancreas, ha lasciato un vuoto nel mondo della televisione italiana. La conduttrice e autrice, protagonista di tanti programmi di successo, negli ultimi mesi di vita aveva scelto di mettere ordine anche nelle questioni più personali, preparando il testamento e lasciando indicazioni precise per il futuro. Oltre al ricordo umano e professionale, si apre ora anche il capitolo della sua eredità, che comprende beni immobili e un patrimonio costruito in anni di lavoro nel mondo dello spettacolo. La diagnosi del tumore al pancreas era arrivata nel 2025. Da quel momento la malattia ha avuto un decorso rapido. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
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