Cosa mi ha detto Enrica Bonaccorti rivelato l’ultimo desiderio prima di morire

Enrica Bonaccorti, nota conduttrice e giornalista, è scomparsa all'età di 76 anni dopo aver combattuto per diverso tempo contro un tumore al pancreas. La sua morte è stata annunciata dai familiari, che hanno confermato la perdita di una figura molto conosciuta nel panorama televisivo italiano. Prima di morire, aveva condiviso un ultimo desiderio senza entrare nei dettagli.