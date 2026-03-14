Cosa fare oggi a Roma | eventi e meteo di sabato 14 marzo 2026

Oggi a Roma ci sono numerosi eventi tra mostre, mercatini e iniziative all’aperto. Il meteo prevede una giornata soleggiata, ideale per passeggiate e attività all’aria aperta. Sono in programma esposizioni, degustazioni e incontri in vari quartieri della città. La città si anima con appuntamenti dedicati a diverse passioni, offrendo opportunità di svago per cittadini e visitatori.

Se state pensando a cosa fare oggi a Roma, la capitale offre diversi appuntamenti tra cultura, mercati, degustazioni e iniziative all’aria aperta. Il tutto accompagnato da un clima tipicamente primaverile, ideale per trascorrere la giornata in giro per la città. Il meteo di oggi a Roma. La giornata di oggi sarà caratterizzata da nuvolosità di passaggio, ma senza particolari criticità. Le temperature saranno piuttosto miti: la massima toccherà i 16°C intorno alle ore 13, mentre la minima è stata di 7°C alle 6 del mattino. I venti saranno deboli da Nord al mattino, con intensità intorno agli 8 kmh. Nel pomeriggio diventeranno moderati da Sud, tra 18 e 28 kmh, mentre in serata soffieranno da Sud-Est tra 14 e 25 kmh. 🔗 Leggi su Funweek.it

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