Cosa fa la super nave-spia che la Cina ha spedito nel Golfo

Una nave spia cinese è stata avvistata nello Stretto di Hormuz, un'area strategica dove passa circa il venti per cento del petrolio mondiale. La nave si muove senza fare troppo rumore, attirando l’attenzione di osservatori e militari della regione. La sua presenza è stata confermata da fonti ufficiali e rappresenta un punto di interesse nel contesto delle attività navali nella zona.

Nello Stretto di Hormuz, dove transita circa il venti per cento del petrolio mondiale, si è materializzata una presenza silenziosa e difficile da ignorare. Il contesto operativo – il conflitto tra Israele e Iran, la presenza militare statunitense nel Golfo, i movimenti navali europei nel Mar Rosso – offre a Pechino un banco di prova eccezionale. Non necessariamente per sostenere attivamente una delle parti, ma per raccogliere dati: su come i sistemi missilistici iraniani si comportano sotto pressione, su come rispondono le difese israeliane e americane, su quali tracce elettromagnetiche lasciano le operazioni di interdizione navale. Lo strumento scelto per farlo è il Liaowang-1 – nave da 30. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Cosa fa la super nave-spia che la Cina ha spedito nel Golfo Articoli correlati Iran, così la Cina spia i movimenti dello schieramento Usa nel GolfoLa crescente mobilitazione militare Usa nel Golfo non passa inosservata a Pechino. Supernave «spia» nello Stretto di Hormuz. Così la Cina si avvicina al Golfo PersicoLo «spettatore» cinese sembra volersi avvicinare un po' di più al Golfo Persico, dove la guerra all'Iran da parte di Stati Uniti e Israele sta... Aggiornamenti e notizie su Cosa fa la super nave spia che la Cina... Discussioni sull' argomento Goggia vince la Coppa di Super G a Kvitfjell se... Tutte le combinazioni; Controlli Superbonus 2026: cosa sapere, come tutelarsi; Redmi K90 Ultra: cosa dicono le ultime indiscrezioni sul gaming phone; Cosa fa, e soprattutto cosa dice, un atleta guida nello sci alpino. Conoscevate questa frase di Platone Cosa vi fa pensare Ditelo nei commenti! - facebook.com facebook Cosa resta di una comunità dopo un evento tragico Quando una catastrofe naturale o sociale colpisce un territorio, non lascia solo macerie materiali, ma anche ferite profonde nella memoria e nelle relazioni. Ma si può ripartire. Oggi a @incamminotv2000 all x.com