Cosa ci fa l’arbitro Tierney in mezzo al cerchio prepartita del Chelsea in una scena molto insolita

L’arbitro Tierney si è trovato inaspettatamente al centro di una scena insolita prima di una partita del Chelsea, quando è stato visto nel cerchio prepartita insieme ai giocatori. La scena, che ha attirato l’attenzione sui social media, ha mostrato Tierney coinvolto nel cosiddetto “rito” motivazionale dei giocatori del club. La situazione ha subito fatto il giro del web, diventando rapidamente virale.

Una scena al limite del surreale e che è diventata immediatamente virale sui social ha visto Tierney protagonista suo malgrado del "rito" motivazionale dei giocatori del Chelsea. Che si sono riuniti in cerchio, abbracciandosi. Con l'arbitro chiuso al centro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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