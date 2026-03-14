Corti tributarie | il governo frena la chiusura in Toscana

Il governo ha dichiarato che non è stata ancora presa una decisione sulla chiusura delle Corti di giustizia tributarie nelle province toscane di Massa-Carrara, Pistoia, Siena e Arezzo. La notizia è arrivata dopo settimane di incertezza e tensione nelle aree interessate, che avevano temuto un provvedimento definitivo. Finora, nessun provvedimento formale è stato annunciato riguardo alla soppressione di queste corti.

La tensione che aveva investito le province toscane di Massa-Carrara, Pistoia, Siena e Arezzo si è placata grazie a un chiarimento ufficiale: il governo non ha ancora deciso sulla soppressione delle Corti di giustizia tributarie. I deputati Irene Gori, Alessandro Amorese e Francesco Michelotti hanno confermato che l’esecutivo sta valutando la mole di lavoro di questi presidi territoriali prima di qualsiasi accorpamento con Lucca. La situazione attuale vede in corso un’istruttoria interna al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria nazionale, mentre la decisione finale spetta al Parlamento. Nessuna chiusura definitiva è stata annunciata per il momento, ma i lavori per mantenere questi uffici sono già attivi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Corti tributarie: il governo frena la chiusura in Toscana Articoli correlati Leggi anche: Re Sergio scopre la libertà e frena il governo Anno giudiziario nelle Corti d’Appello, tensione sulla riforma. Nordio: «Non rafforza il governo»Dopo l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2026 in Cassazione, è il turno delle ventisei Corti d’Appello . Aggiornamenti e notizie su Corti tributarie Temi più discussi: Roma: on.li Michelotti, Amorese e Gori (Fdi), dal governo nessuna decisione su Corti di Giustizia Tributaria province toscane; Corti tributarie chiuse, non si arresta il vittimismo della Regione.; Giustizia tributaria, Fratelli d’Italia replica al Pd: Nessuna decisione del Governo sulla chiusura delle sedi. Giustizia tributaria, Fratelli d’Italia replica al Pd: Nessuna decisione del Governo sulla chiusura delle sediNessuna decisione è stata ancora presa dal Governo sulla possibile soppressione delle Corti di giustizia tributaria provinciali, comprese quelle di Siena, Arezzo, Massa e Pistoia. A sostenerlo sono i ... radiosienatv.it Anno giudiziario nelle Corti d’Appello, tensione sulla riforma. Nordio: «Non rafforza il governo»Dopo l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2026 in Cassazione, è il turno delle ventisei Corti d’Appello. In un clima teso, a meno di due mesi dal referendum sulla separazione delle carriere, sono ... ilsole24ore.com #Foggia, sentenze tributarie truccate: Corte dei conti chiede i danni a quattro ex dipendenti dell’Agenzia delle Entrate x.com Al Lavoro per dare Giustizia ai Cittadini. Caos nella Riscossione. L'assurdo caso della riscossione locale che come avvocato responsabile di Difesa Consumatori e Contribuenti, stiamo denunciando alle Corti di Giustizia. Non è una truffa, le notifiche sono - facebook.com facebook