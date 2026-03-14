Il giovane, militante del centro sociale O.R.So. vittima di un agguato in zona Ticinese, aveva 26 anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Corteo lungo corso Sempione a Milano per rendere omaggio alla memoria di Davide "Dax" Cesare, il militante antifascista ucciso a Milano il 16 marzo 2003

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